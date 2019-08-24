Светлое будущее ДНР: в сети рассказали о проблемах с медициной на Донбассе

В сети жители Донбасса пожаловались на медицинские услуги в так называемой ДНР.

Об этом сообщают на странице hochu domoy в Twitter.

В социальной сети Евгений Черняев поделился, что врачи бегут с Донбасса, а нехватка медиков составляет 40-50%.

"В моей больничке была одна поликлиника и регистратура, а теперь - после ДНР реформ - две поликлиники, два завполиклиники, а вот из трех ЛОРов - ни одного. Пару лет назад столкнулся с тем, что детский гастроэнтеролог - один на весь Донецк. Детских окулистов - нехватка, да и многих других специалистов - тоже", - написал пользователь.

Также он отметил, что несколько лет назад лекарства для лечения в стационаре выдавались бесплатно, а теперь за все рассчитываются пациенты.

"Эти все еще строят "светлое будущее ДНР"... Убогие...", - прокомментировали ситуацию на странице hochu domoy.

Как сообщал "Апостроф", медицинский персонал уехал из оккупированного Россией Донбасса из-за очень низких зарплат.