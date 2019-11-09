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Под Одессой грузовик влетел в маршрутку, много пострадавших: фото

суббота, 09 ноября 2019, 21:46
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Шестеро пассажиров микроавтобуса были госпитализированы после столкновения с грузовиком в Одесской области.

Об этом сообщили в департаменте коммуникации полиции Одесской области.

ДТП произошло в Лиманском районе вблизи села Корсунцы.

"Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с микроавтобусом. От удара пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы", - сказано в сообщении.

По данному факту открыто криминальное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом на Старообуховской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля, один из них опрокинулся и загорелся.

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