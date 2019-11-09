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Под Киевом лихач вылетел на встречную и загорелся: фото и видео момента ДТП

суббота, 09 ноября 2019, 15:18
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Под Киевом на Старообуховской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля.

В результате столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся.

"Водитель автомобиля BMW вылетел на встречную полосу, проехав на красный сигнал светофора", - сообщают городские паблики.

В то же время есть информация. что в результате ДТП пострадало как минимум четыре человека. Все они находятся в тяжелом состоянии.

В данный момент движения на данном участке трассы перекрыто.

Информация о жертвах и пострадавших уточняется.

Также в сети показали момент столкновения.

Напомним, что В пятницу, 8 ноября, в Киеве пьяный водитель с наркотиками в салоне разбил девять автомобилей.

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