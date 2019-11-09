Под Киевом лихач вылетел на встречную и загорелся: фото и видео момента ДТП

Под Киевом на Старообуховской трассе произошло масштабное ДТП, в котором столкнулись сразу четыре автомобиля.
В результате столкновения один из автомобилей опрокинулся и загорелся.
"Водитель автомобиля BMW вылетел на встречную полосу, проехав на красный сигнал светофора", - сообщают городские паблики.
В то же время есть информация. что в результате ДТП пострадало как минимум четыре человека. Все они находятся в тяжелом состоянии.
В данный момент движения на данном участке трассы перекрыто.
Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
Также в сети показали момент столкновения.
Напомним, что В пятницу, 8 ноября, в Киеве пьяный водитель с наркотиками в салоне разбил девять автомобилей.