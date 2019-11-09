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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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Смертельна ревность: киевлянка нашла способ избавиться от соперницы, фото

суббота, 09 ноября 2019, 18:44
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Жительница Киевской области заказала убийство любовницы своего мужа, оценив ее жизнь в 10 тысяч долларов.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции Украины.

"С целью реализации запланированного она [заказчица убийства] передала исполнителю данные жертвы и средства в сумме почти четыре тысячи долларов", - сказано в сообщении.

Сотрудники полиции, которым стало известно о планирующемся преступлении, задержали злоумышленницу во время передачи остальной суммы, более шести тысяч долларов, за якобы исполненное убийство.

"По данному факту осуществляется досудебное расследование по ч. 1 ст. 14 п. 11 ч. 2 ст. 115 (приготовление к совершению умышленного убийства на заказ) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение", - сообщают в пресс-службе Нацполиции.

Как сообщал "Апостроф", в Харькове задержали опасного убийцу, которого уже 10 лет разыскивали по базе данных Интерпола.

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