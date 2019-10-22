В Харькове поймали опасного убийцу, которого 10 лет разыскивал Интерпол

В Харькове задержали опасного убийцу, которого уже 10 лет разыскивали по базе данных Интерпола.

Как сообщает городская пресса, задержать опасного рецидивиста удалось сотрудникам Службы безопасности Украины совместно с работниками Национальной полиции.

Задержанным оказался выходец одной из стран ближнего зарубежья. По данным следствия, в течение 1997-2011 годов данный преступник числился в составе мощной преступной группировки, которая имеет отношение к серии резонансных заказных убийств, разбоя, вымогательства, похищения людей ради выкупа.

Их "деятельность" распространялась далеко за пределы Украины. На их счету более 20 заказных убийств.

Задержанный нелегально прибыл в Украину, где скрывался от правосудия. Для этого он регулярно менял имена и место жительства. При этом в Украине он даже успел жениться и завести семью.

Идентифицировать опасного преступника смогли по отпечаткам пальцев. Решается вопрос об экстрадиции преступника в страну происхождения.

Напомним, что в Чернигове суд приговорил 23-летнюю девушку к пожизненному заключению за то, что она убила своих дядю и тетю.