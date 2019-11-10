Чебурнет все ближе: в сети высмеяли возможный запрет на современную технику в России

Пользователи сети высмеяли возможный запрет в России на продажу смартфонов, ПК и телевизоров без российского программного обеспечения (ПО).

Об этом сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий" на своей странице в Twitter.

Такой закон, который приняла российская Госдума, может вступить в силу с 1 июля 2020 года. Согласно с ним, на всю технику (телефоны, телевизоры и компьютеры) требуется предварительно устанавливать российское ПО.

По мнению правительства, это "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий".

Тем временем пользователи сети посмеялись с такой новости.

Как сообщал "Апостроф", с 1 ноября в России вступили в силу большая часть положений в так называемом законе о "российском суверенном интернете", пользователи сетей начали делиться шутками по этому поводу.