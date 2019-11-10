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Как защититься от радиации на Марсе: озвучен способ заселения планеты людьми

воскресенье, 10 ноября 2019, 04:33
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Американский генетик выступил с предложением использовать гены тихоходок для того, чтобы покорить Марс.

По мнению ученого, специализированные белки в ДНК могут защитить крошечное животное от радиации.

Профессор Медицинского колледжа Уэйл-Корнелл Крис Мэйсон утверждает, что генетические модификации человека важны для освоения ближнего космоса. В первую очередь, он имеет ввиду не вмешательстве в гены, а в "настройку" в эпигенетические маркеры ДНК.

При этом ученый допускает и более фантастические варианты. В ходе исследования он установил, что специализированные белки тихоходок, которые защищают ее от радиации, могут защитить и ДНК клеток человека.

Он убежден, что такие гены со временем должны появиться у будущих жителей Марса сами собой, а если вмешаться в гены человека, то это лишь ускорит процесс.

Тихоходки - тип микроскопических беспозвоночных, близкий к членистоногим. Они считаются самым живучим существом на Земле.

Напомним, что специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA показали, как работают над ровером, который планируют отправить на Марс уже в июле 2020 года.

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