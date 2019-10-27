В NASA показали работу над ровером, который отправят на Марс в 2020 году

Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA показали, как работают над ровером, который планируют отправить на Марс уже в июле 2020 года.

Соответствующий таймлапс обнародовали на сайте агентства.

На кадрах зафиксирован процесс постановки нового марсохода на колеса в начале октября этого года.

Отмечается, что работа над ровером идет в стерильной комнате High Bay 1 в Лаборатории реактивного движения NASA. Марсоход уже практически полностью собран, недавно инженеры сняли с него антистатическое покрытие и начали серию термовакуумных испытаний.

Как известно, старт миссии "Марс-2020" запланирован на 17 июля 2020 года. 18 февраля 2021 года на Марс должен высадится ровер, созданный на базе конструкции Curiosity.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что ранее NASA опубликовало в сети уникальную аудиозапись, на которой можно услышать звуки ветра и подземных толчков на Марсе.