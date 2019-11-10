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Решили "переплюнуть" Ленина: в сети ажиотаж из-за громкого решения украинской власти

воскресенье, 10 ноября 2019, 08:35
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Президент Владимир Зеленский издал указ, в котором поручил Кабинету министров разработать "требования и стандарты" новостей.

Текст указа опубликован на официальном сайте президента.

Указ под номером 837/2019, подписанный 8 ноября, называется "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства". В нем, кроме всего прочего, Кабинету министров поручается принять меры по "урегулированию деятельности медиа в Украине".

В частности, разработать и вынести на рассмотрение Верховной Рады собираются "положения о требованиях и стандартах новостей, механизмах предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, запрета физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине".

Инициатива президента вызвала возмущение среди журналистов и представителей общественности. Некоторые даже сравнили указ Зеленского с декретом большевиков "О прессе", изданном вскоре после Октябрьской революции 1917 года.

В то же время, министр культуры Украины Владимир Бородянский в ответ на критику заявил, что регулировать "стандарты новостей" власти не собираются, а формулировка в указе – результат "терминологического недопонимания".

Как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский записал новое видео, где рассказал о демократии и войне на Донбассе.

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