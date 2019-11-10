Тяжелая зима для ОРДЛО: жители Донбасса пожаловались на жизнь в оккупации, видео

Шахтеры на оккупированном боевиками Донбассе пожаловались на задержку выплаты зарплат.
Об этом сообщает журналист и блогер Денис Казанский на своей странице в Twitter.
"Шахтер из ОРДЛО жалуется, что уголь накапливается на складах. Нет желающих покупать. И это в сезон, когда пришли холода. Упал спрос на уголь, а на уголь из ЛДНР - тем более", - написал он.
Из-за сложившейся ситуации также шахтерам задерживают заработную плату.
"Кажется, эта зима будет для ОРДЛО очень тяжелой", - отметил Казанский.
Шахтер из ОРДЛО жалуется, что уголь накапливается на складах. Нет желающих покупать. И это в сезон, когда пришли холода. Упал спрос на уголь, а на уголь из ЛДНР - тем более. Как следствие - задержка зарплат. Кажется, эта зима будет для ОРДЛО очень тяжелой. pic.twitter.com/5SFTJ4QSm9— Денис Казанський (@den_kazansky) November 10, 2019
В сети пользователи прокомментировали ситуацию на Донбассе.
Как сообщал "Апостроф", согласно данным исследования, часть жителей Донбасса считает себя гражданами Украины, а другие относят себя к ЛДНР и России.