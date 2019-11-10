Все мысли про купальник: появилось интересное фото с пляжа в Крыму

В ноябре на пляжах оккупированного Крыма из-за внезапно наступившей теплой погоды начался еще один раунд курортного сезона.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное в Twitter блогером RoksolanaToday&Крым.

Снимок, по словам блогера, был сделан в Судаке. На нем можно увидеть пляж и выходящую из моря отдыхающую в купальнике.

"Это Судак. А в Симферополе несколько дней +23. И странные для ноября мысли. Про купальник", – пишет автор поста.

Также блогер опубликовала еще два фото из Судака, на которых видно море и набережную.

"Но зима,она все равно близко! Не верь термометру! Верь календарю!", – шутит RoksolanaToday.

Как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму в середине октября зацвел банан, а в сети похвастались фотографиями.