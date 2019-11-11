Что происходит с рейтингом Зеленского: опубликованы интересные цифры

С начала октября часть населения Украины, которая считает действующую власть под руководством президента Владимира Зеленского лучше предыдущей – президента Петра Порошенко, резко снизилась – с 48 до 43%.

Такой вывод можно сделать по результатам опроса Центра экономических и политических исследований имени Разумкова.

При этом, доля тех, кто считает, что новая власть хуже предыдущей, увеличилась с 8% до 12%.

Также согласно опросу, с 27% до 30% возросла часть украинцев, которые считают, что нынешнее руководство существенно ничем не отличается от предыдущего.

Исследование было проведено с 1 по 7 ноября, опрошено 2015 респондентов во всех регионах Украины, за исключением оккупированных районов. Погрешность выборки составляет до 2,3%.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились результаты опроса, согласно которым почти две трети респондентов считают, что Украине больше всего не хватает мира, а наибольшей угрозой для страны называют массовый выезд украинцев заграницу.