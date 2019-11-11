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"Дыра" в границе: морпехи рассказали о большой опасности для Украины, видео

понедельник, 11 ноября 2019, 14:16
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Украинские военнослужащие, которые дислоцированы в Херсонской области, под Скадовском, предупреждают об опасности возможного удара России на данном направлении.

Об этом говорится в сюжете "Крым.Реалии".

Расстояние между городом Скадовск на побережье Черного моря и берегом оккупированного Крыма, где находятся российские войска – всего 47 километров. Морские пехотинцы, служащие здесь, и военные эксперты говорят о том, что в случае полномасштабного наступления Кремля, российские войска могут провести в данном районе десантную операцию.

Как отмечается, на севере оккупированного Крыма Россия развернула ударно-штурмовую бригаду с большим количеством военной техники.

По мнению военных, защита участка побережья Херсонской области под Скадовском недостаточна.

"Есть большая дыра в границе… Как бы войск здесь особо нет. Полтора пограничника, которые ничего не сделают", – говорит морпех-разведчик с позывным Скиф.

Кроме того, журналисты также продемонстрировали условия, в которых живут военные, защищающие этот участок границы.

Подробнее о возможном наступлении России читайте в материале "Апострофа": Россия готова атаковать Украину, но в Кремле выбрали другой путь - Сергей Кривонос.

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