Когда можно не платить за коммуналку в Украине: озвучены главные условия

Украинцы все же могут не платить за коммунальные услуги, но при этом они должны подходить под ряд критериев.

Права потребителей предусмотрены законом о жилищно-коммунальных услугах, который вступил в силу в мае 2019 года и в нем прописаны четкие условия для того, чтобы сэкономить или вовсе не платить за коммуналку.

В каких случаях возможен перерасчет за услуги по централизованному отоплению (ЦО):

если предоставление услуг по отоплению началось позднее установленного срока или отопительный сезон досрочно закончился;

при наличии перерывов в предоставлении услуг, которые превышают допустимый срок 12 часов в сутки один раз в месяц;

в случае несоответствия фактической температуры в жилых помещениях нормативной

Интересно, что за каждый градус отклонения от +18˚С до +12˚С в жилых помещениях плата за отопление уменьшается на 5%. Допустимое отклонение составляет 12 часов в сутки один раз в месяц.

Допустимый перерыв в снабжении горячей воды или нарушение его режима допускается составляет не более 6 часов в сутки при бесперебойном водоснабжении и не более 30% общего времени снабжения воды.

При любом из нарушений потребитель должен написать заявление поставщику.

Напомним, что в ноябре украинцам посчитают коммунальные услуги без учета льгот и субсидий.