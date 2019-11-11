Панику вокруг продажи украинского чернозема показали забавной карикатурой

В сети опубликовали забавную фотожабу, связанную со скандальным законом о землях сельскохозяйственного назначения.

Об этом сообщают на странице "Город-волнорєз" в Twitter.

На картинке изобразили якобы обложку немецкого журнала Der Spiegele. Там нарисовали немца, который ест украинскую землю.

На самом деле такая обложка это фотошоп. На оригинале изображен президент США Дональд трамп - ее взяли за основу рисунка. Об этом свидетельствует перечень статей, который опубликован в журнале (его не поменяли на картинке).

Пользователи сети обсудили шутку.

Напомним, в законопроект №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" должны были внести правки, после чего право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании.

Как сообщал "Апостроф", Верховная Рада убрала из повестки дня рассмотрение скандального закона о землях сельскохозяйственного назначения.