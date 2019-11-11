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Пропагандисты Кремля внезапно развенчали фейк боевиков ДНР

понедельник, 11 ноября 2019, 19:44
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В пресс-службе Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компания (ВГТРК) опровергли опубликованную пропагандистами боевиков ДНР информацию о якобы попавших под обстрел в Ясиноватой представителей российского канала "Россия 24".

Скрин с опровержением фейка боевиков опубликовал в своем аккаунте на Twitter пользователь под ником Necro Mancer.

В комментарии агентству Интерфакс на телеканале "Россия 24" сообщили, что информация не соотвествует действительности, "журналисты в порядке".

"‏Интерфакс: доводим до вашего сведения, что бакланы опять сп*здели", - подписал опубликованное доказательство автор поста.

Как ранее сообщал "Апостроф", в "Донецком агентстве новостей", подконтрольном лидерам боевиков ДНР, утверждали, что украинские силовики якобы стреляли в сотрудников российского телеканала, когда те снимали репортаж о последствиях обстрелов на прилегающих к Ясиноватой территориях. Вместе с пропагандистами из РФ был представитель пресс-службы "Управления народной милиции ДНР".

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