Боевики ДНР заявили об обстреле пропагандистов Путина на Донбассе

Журналисты боевиков Донбасса сообщили, что их коллеги – пропагандисты с российского канала "Россия 24" якобы попали под обстрел в Ясиноватой, вследствие чего с ними была утрачена связь.

Об этом уведомили в "Донецком агентстве новостей", подконтрольном лидерам боевиков ДНР.

Также информацию подтвердили в группировке, называющей себя "Управлением народной милиции ДНР".

Следует отметить, что в пресс-службе российского телевидения ВГТРК опубликованную на оккупированных территориях Донбасса информацию опровергли.

В "ДАН" утверждают, что украинские силовики якобы стреляли в сотрудников российского телеканала, когда те снимали репортаж о последствиях обстрелов на прилегающих к Ясиноватой территориях. Вместе с пропагандистами из РФ был представитель пресс-службы "Управления народной милиции ДНР". С момента начала стрельбы журналисты спрятались в подвал одного из зданий. Никаких данных относительно раненных или убитых или подтверждений стрельбы не появилось.

Как сообщал "Апостроф", ранее в ООС уведомили, что 10 ноября боевики обстреливали позиции подразделений ВСУ на Донбассе из противотанкового ракетного комплекса, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.