RU  UA  EN

понедельник, 11 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 ноября

12:03
Украинцы смогут наблюдать редкое космическое явление: когда смотреть и чем это грозит
11:52
Избил и выбросил: в Киеве произошла варварская история с собакой
11:45
60-летняя француженка обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании
11:41
Дожди уйдут, но: синоптик предупредила украинцев об опасности
11:29
Семья Заворотнюк осадила известного продюсера за ложные новости о здоровье актрисы
11:18
Жесткие проверки и не только: какие "сюрпризы" готовят украинцам с субсидиями
11:08
Много погибших и раненых: под Киевом в жутком ДТП разбились авто с детьми, фото
11:06
Страшно выключать свет: жители Петровского рассказали о разведении сил на Донбассе, фото
10:58
Зрители выбрали лучшие фильмы и сериалы 2019 года: победители премии People's Choice Awards
10:37
Бурлящие "реки" и утонувшие авто: на Киев обрушилась мощная непогода, фото и видео
10:35
В Харькове заметили сладкие "сюрпризы" от боевиков ЛНР: сеть возмутили фото
10:08
Как изменился Крым после захвата Россией: разницу показали меткими фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Харькове заметили сладкие "сюрпризы" от боевиков ЛНР: сеть возмутили фото

понедельник, 11 ноября 2019, 10:35
переглянути новину українською

На Барабашовском рынке в Харькове местные жители обнаружили в продаже торт "Шахтерский", который был изготовлен в оккупированном Луганске, что возмутило сеть.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Артур Бакинский в Facebook-группе "Родной Славянск".

По его словам, торт он приобрел именно в Харькове.

"Сделано в ЛНР", – написано на упаковке торта.

Как видно на снимках, торт с черносливом изготовили недавно, на оккупированной территории Украины. В частности адрес указан как: "ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, 116а". А дата производства: 02.11.2019 г.

Кроме того, в комментариях под фото пользователи соцсети отметили, что сладости и другие товары с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей можно приобрести во многих харьковских торговых точках.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся скандал из-за того, что в Харьковском институте танковых войск обнаружили преподавателя, который является сторонником страны-агрессора РФ, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Конец дискриминации самогона: почему "слуги" разрешат варить всем

Выжить бы в Донецке: что говорят люди в оккупации о разведении войск

Чернобыль бьет рекорды: как поехать в зону отчуждения, во сколько это обойдется

Мокро, но приятно: погода будет радовать украинцев еще неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: