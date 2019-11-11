В Харькове заметили сладкие "сюрпризы" от боевиков ЛНР: сеть возмутили фото

На Барабашовском рынке в Харькове местные жители обнаружили в продаже торт "Шахтерский", который был изготовлен в оккупированном Луганске, что возмутило сеть.

Соответствующие фото опубликовал пользователь Артур Бакинский в Facebook-группе "Родной Славянск".

По его словам, торт он приобрел именно в Харькове.

"Сделано в ЛНР", – написано на упаковке торта.

Как видно на снимках, торт с черносливом изготовили недавно, на оккупированной территории Украины. В частности адрес указан как: "ЛНР, г. Луганск, ул. Фрунзе, 116а". А дата производства: 02.11.2019 г.

Кроме того, в комментариях под фото пользователи соцсети отметили, что сладости и другие товары с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей можно приобрести во многих харьковских торговых точках.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети поднялся скандал из-за того, что в Харьковском институте танковых войск обнаружили преподавателя, который является сторонником страны-агрессора РФ, поддерживает аннексию Крыма и скорбит по погибшим на Донбассе боевикам.