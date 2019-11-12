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Снега не будет: синоптики дали неожиданный прогноз на начало зимы в Украине

вторник, 12 ноября 2019, 11:55
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Декабрь в Украине ознаменуется дождливой погодой, больше похожей на ноябрьскую.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на meteoprog.

Так, тепло сохраниться, и будет идти дождь со снегом чаще, чем снег, но не везде. В частности, на западе погода будет зимней, здесь будет снежно, пройдет первый зимний снегопад.

А в январе погода явно ухудшится, придут морозы. По предварительным прогнозам, ожидаются крепкие морозы в некоторых областях Украины. Так, восток накроет воздух из Сибири. К тому же, первый месяц 2020 года будет достаточно влажным, а небо будет пасмурным.

Как сообщал "Апостроф", ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что уже во вторник, 12 ноября, в Украину придет похолодание до минус 4 градусов. Однако, по его словам, тепло еще вернется, хотя и ненадолго.

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