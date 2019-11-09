В Украину идут первые устойчивые морозы: народный синоптик назвал даты

Народный синоптик Леонид Горбань уже во вторник, 12 ноября, прогнозирует в Украине похолодание до минус 4 градусов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Факты".

"С 12 по 22 ноября в Украину придут первые устойчивые морозы, до минус 4 градусов. 17−18 ноября температура может опуститься минус 9−11 градусов", - утверждает Горбань.

Однако, по его словам, тепло в Украину еще вернется.

"С 23 ноября в Украине возможно потепление: до конца ноября температура будет плюсовая. Устойчивая зима в Украине начнется четко с 12 декабря", - прогнозирует народный синоптик.

О том какая погода будет в Украине в следующем году читайте в материале "Апострофа": Из крайности в крайность: какой будет погода в Украине в 2020 году.