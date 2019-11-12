Во что оккупанты превратили историческую памятку в Крыму: грустное фото

Уникальную археологическую памятку - Цитадель в заповеднике "Херсонес Таврический" - уничтожают оккупанты в аннексированном Крыму.

Фотодоказательство опубликовал археолог-реставратор Анатолий Туманов в Facebook.

На фотографии видны остатки металлических конструкций, похожих на опоры для сцены. Между останками древней архитектуры положены металлические настилы.

Анатолий Туманов ранее сообщал, что в 2018 году многотонными конструкциями (500 тонн) была изуродована Цитадель III в. до н.э. Обвинил в халатном отношении к памятке архитектуры руководство российского фонда "Моя история", которое ставит своей целью превратить Херсонес Таврический в площадку для развлечений.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети уже публиковали плачевные фото заповедника. На них видно, как посетители фестиваля "Грифон", среди которых был и президент РФ Владимир Путин, оставили после себя неубранный мусор.