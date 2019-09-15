Херсонес превращают в свалку: появились грустные фото из Крыма

В сети показали, как сейчас выглядит древняя памятка и заповедник "Херсонес Таврический" в оккупированном Россией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

Отмечают, что на полуострове на территории Херсонеса проходил фестиваль "Грифон". Его посетил президент РФ Владимир Путин, и был в восторге от проведения мероприятия. На время фестиваля там были установлены разные палатки для фудкорта, сцена и туалеты.

В интернете показали картину уже после проведения мероприятия, что оставили в Херсонесе люди. Место превратили в свалку большого масштаба.

Также в сети пожаловались, что место "Херсонес Таврический", как памятку, испортили. Многие проходы закрыли и огородили от посетителей.

Как сообщал "Апостроф", РФ в ЮНЕСКО распространяет информацию, что украинское всемирное наследие "Херсонес Таврический" в оккупированном Крыму является российским.