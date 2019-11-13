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Бойцы ВСУ провели дерзкую "спецоперацию" под носом у врага на Донбассе: видео

среда, 13 ноября 2019, 07:24
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Украинские бойцы установили на Донбассе украинский флаг для оккупантов.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на ТСН.

Такую "спецоперацию" воины провели после обстрелов врага разным оружием в зоне ООС. После нападения боевиков бойцы воспользоваться туманом на окраине временно оккупированного Донецка.

За 250 метров до позиций врага украинцы установили национальный флаг, который находится под огневой защитой военных.

"Это азарт, экстрим, адреналин! Чтобы пройти вперед и поставить флаг!", - признался боец с позывным "Киборг".

Все просчитывали до мелочей. Вместе под вечер понедельника, 11 ноября, как только начало смеркаться, воплощали план в жизнь.

"Это было перебежками! Там, идешь где-то метров 10-15 – лег! Посмотрел по кругу, потом встал, побежал дальше. Это заняло у нас примерно 23-25 минут", - отметил "Киборг".

Сильно помог туман и невероятное желание деморализовать оккупантов.

"Здесь уже осталось километр до города! И дикое желание уже пройти этот километр, последний", - рассказали бойцы.

Как сообщал "Апостроф", на оккупированной территории Луганской области во время "торжественного мероприятия" боевиков заметили флаг с украинскими национальными цветами.

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