"Лето" посреди ноября: синоптик порадовала украинцев свежим прогнозом

Не по-осеннему теплая погода сохранится в Украине в четверг, 14 ноября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, температура воздуха в Украине, по сравнению с большинством стран Европы, высокая : днем + 8...+ 12 градусов, на юге и западе + 13...+ 19 градусов.

"В Украине завтра - снова антициклон. 14-го ноября осадков не ожидается, разве на Закарпатье и в прикарпатских областях возможен дождь. Ветер юго-восточного направления все еще будет порывистым до сильного", - уточнила погодные условия синоптик.

Как сообщал "Апостроф", теплая погода, которую некоторые специалисты называют аномальной, продержится в Украине до 20 ноября.