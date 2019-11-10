Жара до +20: синоптик рассказала, сколько продержится в Украине аномальное тепло

Не по-осеннему теплая погода, которую некоторые специалисты называют аномальной, продержится в Украине до 20 ноября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 11 ноября, часть Украины - запад, север и центр - накроют дожди. На юге и на востоке существенных осадков не будет.

"Температура воздуха завтра днем будет колебаться в пределах +12+18 градусов, в Крыму до +20 градусов. В западной части Украины будет холоднее, +9+14 градусов", - отметила Диденко.

Синоптик добавила, что в Киеве будет влажно, с дождем, который прекратится во второй половине дня. Температура воздуха ночью составит +8+10 градусов, днем +11+13 градусов.

"По предварительным прогнозам, существенное похолодание обещает прийти в Украину ориентировочно с 20-го ноября", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре на пляжах оккупированного Крыма из-за внезапно наступившей теплой погоды начался еще один раунд курортного сезона.