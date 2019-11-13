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Не только выжил - стал легендой: сеть растрогала история спасения бойца ВСУ, раненого на Донбассе

среда, 13 ноября 2019, 09:20
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В сети поделились историей украинского героя - бойца АТО, а теперь генерала, Игоря Гордийчука.

Об этом сообщает главный врач в Днепровской больнице имени Мечникова Сергей Рыженко на своей странице в Facebook.

После участия в боевых действиях на Донбассе 31 июля 2014 года 42-летний боец Гордийчук поступил с тяжелым ранением в больницу Мечникова. У него диагностировали травму мозга. Он провел некоторое время в коме, пережил операцию и пробыл в нейрореанимации.

Как отметил главврач, через 40 дней солдат начал приходить в сознание. Он бессвязно разговаривал на украинском, английском, французском языках. Волонтерам удалось разыскать жену. Мужчину направили на лечение и реабилитацию за границей.

Сейчас же герой вернулся, его здоровье улучшилось. На поправку бойца ушло много лет. Позже герою дали звание генерала. А 12 ноября этого года Гордийчуку исполнилось 47 лет.

"Все позади. Он один из трех тысяч героев выживших в Днепре в Мечникова", - констатировал Рыженко.

Как пишет издание "Факты", Гордийчук в 2014 году воевал на Донбассе и был обычным бойцом, хотя и возглавлял операцию. Через два года после длительной реабилитации Гордийчуку присвоили звание генерал-майора. Погоны ему вручили 24 августа 2016 года на параде ко Дню независимости.

В сети пользователи прокомментировали историю украинского воина.





Как сообщал "Апостроф", майор Денис Лесняк, который сумел без потерь вывести свое подразделение из Дебальцево, погиб в августе 2016 года, навсегда сохранив в своем сердце любовь к супруге и дочери.

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