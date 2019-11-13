Ноябрьская погодная аномалия: в сети показали интересное фото курорта в Крыму

В сети было опубликовано забавное фото из оккупированного Крыма, где в начале ноября на пляжах присутствуют туристы.
Снимок опубликовала блогер RoksolanaToday & Крым.
Так, на фотографии видно, как женщина среднего возраста в купальнике на пляже кормит чем-то с руки лебедя. При этом за лебедем стоит еще один и из-за ракурса кажется, что у птицы две головы.
Блогер указала, что фото сделано в начале ноября на пляже в Евпатории.
"Ноябрь в Евпатории", - заметила RoksolanaToday & Крым.
Также заметно, что несмотря на прохладную погоду, на пляже есть около десятка людей.
Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в оккупированном Крыму в начале ноября отдыхающие начали массово ходить на пляжи, чего не наблюдалось летом.