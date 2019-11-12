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На пляжах начинается ажиотаж: появились "аномальные" фото из Крыма

вторник, 12 ноября 2019, 09:42
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Фото: Twitter

В оккупированном Крыму погода радует немногих отдыхающих, которые решили искупаться в море в середине ноября. Интересно, что летом на пляжах аннексированного Россией полуострова людей бывало меньше.

В частности, в сети показали фотографии из Ялты, где 11 ноября было 24 градуса тепла.

На опубликованных снимках видно, как люди купаются в море. При этом стоит отметить, что большого количества желающих искупаться здесь все же нет.

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Напомним, что в интернете обнародовали свежие фото Керченского моста, который соединяет оккупированный Крым с Краснодарским краем России.

Также "Апостроф" сообщал, что в прибрежной зоне города Керчи (оккупированный Российской Федерацией Крым) в море были обнаружены пятна, похожие на нефтяные.

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