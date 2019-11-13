Под стены Рады противники рынка земли принесли свинью: эксклюзивные фото

В среду, 13 ноября, активисты вышли под Верховную Раду Украины на митинг против принятия земельного закона.

Об этом сообщает "Апостроф".

Митингующие принесли с собой гроб с тушу свиньи, а также венки. Они вышли под стены Рады с транспарантами: "Верните пастбища", "Нет распродаже украинской земли", "Зе!мля, не трогай землю". Также кто-то приехал в центр Киева на тракторе, который также "украсили" плакатом.

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Не смотря на опубликованный накануне анонс, где говорили что активисты не будут пускать депутатов в Раду, они все таки проходили.

Как сообщал "Апостроф", рассмотрение Верховной Радой так называемого закона о рынке земли переросло в настоящие баталии, которые охватили не только парламентскую трибуну, но и улицу.