Зеленский не убедил: Верховная Рада отложила продажу земли

Принятие Верховной Радой так называемого закона о рынке земли переросло в настоящие баталии, которые захватили не только парламентскую трибуну, но и улицу. При этом появление протестующих только усилило желание отдельных политических сил играть на публику, блокируя принятие земельного закона в первом чтении. Не помогло даже обращение президента Украины Владимира Зеленского, который объяснил, что украинцев, на самом деле, уже более 20 лет держат в дураках. "Апостроф" рассказывает, из-за чего разгорелся весь шум вокруг закона и когда его теперь могут принять.

Рынок земли – стоп

Рассмотрение закон о рынке земли было запланировано на 12 ноября. При этом Рада должна была принять его только в первом чтении, после чего закон можно доработать с учетом предложений депутатов, а при желании – и с учетом настроений улицы. Однако уже накануне этой даты стало известно, что парламент столкнется с серьезной проблемой, голосуя за этот проект закона.

В частности, все фракции рады одна за другой озвучивали свои претензии к проекту закона, сойдясь в том, что, во-первых, в существующем виде его принимать нельзя, а во-вторых, нужен референдум, который решит, хотят ли украинцы, чтобы иностранцы имели право покупать украинские земли.

В результате фракция "Слуги народа" осталась один на один со своей идеей. И здесь, вроде как, проблемы не должно быть, поскольку "слуг" в Раде 252 при минимуме в 226 голосов, необходимом для принятия решений. Но случился конфуз. Оказалось, что, даже имея голоса в запасе, фракция не способна найти 226 "за". То ли депутаты испугались народного гнева, то ли поверили своим бывалым коллегам.

Что сказал Зеленский

Зеленский в понедельник, 11 ноября, отстаивал проект закона как мог. Даже записал видеообращение - то ли для народа, то ли для своих депутатов.

В частности, президент назвал "обманом" статью Конституции, согласно которой земля принадлежит народу.

"Почему это обман? Потому что сегодня, как и во все предыдущие годы, украинцы не являются полноценными собственниками своей земли. Украинцы не могут продавать или покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Украинцы лишены этого права так же, как и граждане Северной Кореи, Таджикистана, Венесуэлы, Кубы и Конго. Потому что в остальных странах мира - в Польше, Беларуси, Германии, Франции, Италии, Канаде, США, Японии, Израиле, Китае - рынок земли существует ", - отметил он.

При этом Зеленский заявил, что ту часть законопроекта, которая больше всего взволновала украинцев – продажа земли иностранцам – после первого чтения уберут, внеся в проект закона идею о проведении всенародного референдума по этому вопросу.

"Иностранцы и компании, имеющие иностранцев среди учредителей, получат право покупать землю только в случае, если на это будет дано согласие народа на всеукраинском референдуме", - отметил Зеленский.

Он также посетовал на политиков-старожилов, которые зря пытаются заблокировать проект закона.

И вроде бы Зеленский снял все опасения (по крайне мере, на словах), но… проект закона внезапно сняли с повестки дня.

Впрочем, это не остановило остальные фракции парламента, которые устроили во вторник, 12 ноября, протест против голосования.

Вот их тезисы:

Количество плодородных земель сокращается во всем мире. Нельзя лишить украинцев этого ресурса.

Земля – это вопрос выживания. Нельзя ее продать без референдума.

Нужно защитить украинского фермера, а потом – открывать рынок. Нельзя допустить дерибан земли.

В результате проект закона о рынке земли, который согласно слухам собирались вернуть в повестку дня еще на этой неделе – отложили в ящик, несмотря на то, что Зеленский ставил четкий ультиматум: закон должны принять до 1 декабря 2019 года.

Зачем Украине вообще продавать землю?



Эксперт по политическим вопросам МЦПИ Игорь Петренко в беседе с "Апострофом" объяснил, что же не так с проектом закона о рынке земли.



"Вопрос в том, какую мы главную цель ставим перед собой относительно рынка земли? Ответ не дает ни правительство, ни кто другой. Если цель - это быстрое наполнения бюджета, тогда государство будет продавать свою землю. Но в большинстве стран создаются государственные банки и государство, как один из игроков на рынке, наоборот - выкупает землю", - отметил он.

Он добавляет, что принятие законопроекта в существующих условиях может отразиться на "мелких и средних аграриях", которые фактически станут жертвами массовой скупки земли и потеряют свой доход от импорта агропродукции.

"Есть вероятность, что земля, которую они арендуют, будет продана другим компаниям. Неизвестно, смогут ли они найти средства в банках, чтобы выкупить землю, и под какой залог. Они почти ничего не смогут дать - (они) даже большинство тракторов берут в лизинг. Кроме того, малый и средний бизнес является не конкурентоспособным в этом плане по сравнению с агрохолдингами. Есть огромные риски изменения структуры агропромышленного комплекса", - предупреждает эксперт.

Он также отметил, что миллионы украинцев имеют право на свой кусок земли, хотя не получили его.

Кроме этого Петренко заявляет, что украинским фермерам давно пора перейти с схемы "посеяли, собрали, продали", на более сложные процессы, которые бы позволяли производить продукцию добавочной стоимости. Именно это, по мнению эксперта, должно бы стать главной задачей Украины.

"У нас фактически есть три моратория - украинец не может продавать украинцу как двое физических лиц; не могут покупать юридические лица и нельзя продавать государственную муниципальную землю. Одно дело продажа земли физическим лицам - можно установить четкое ограничение количества гектаров. Но один человек может создать тысячу, полторы тысячи юридических лиц и скупить землю. Есть нюансы, как проследить адекватно конечного бенефициара определенной компании без соответствующей государственной базы. Также возможна другая ситуация: украинец основал компанию, а завтра она стала иностранной. Теряет ли она право собственности?" – спрашивает эксперт.

По его убеждению, идеальным вариантом для Украины стала бы модель рынка земли, которая была введена в Польше.

"Она предусматривала на 8 лет ограничения для иностранцев, меры стимулирования и привлечения средств для малого и среднего бизнеса. Такая модель может помочь Украине стать еще одним аграрным центром Европы, потому что у нас стартовые предложения лучше. Но самое главное - надо помнить, что нам надо производить продукты с добавленной стоимостью. В Нидерландах земельный банк - около 1,8 млн га. С одного гектара они получают более 40 тыс. евро. В Украине банк около 29-30 млн га, но мы зарабатываем 600 долларов с одного гектара", - объяснил проблему эксперт.

Что еще "вкусного" припрятали в законе

- не более 15% сельскохозяйственных земель в одной области или на территории АР Крым могут находиться в руках одного человека;

- не более 0,5% сельскохозяйственных земель в Украине могут принадлежать одному человеку;

- лица и компании, внесенные в санкционный украинский список, будут лишены права выхода на украинский рынок земли. Это же касается граждан и компаний, которые финансово связаны с Россией;

- государственные земли будут продаваться на публичных торгах, к которым будут иметь доступ все украинцы;

- закон должен заработать с 1 октября 2020 года.

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