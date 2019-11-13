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Прошли "ад" на Донбассе: появилось яркое видео учений бойцов ВСУ

среда, 13 ноября 2019, 03:15
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93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр" под руководством инструкторов НАТО провела показательные учения на Яворовском полигоне во Львовской области.

Сюжет об этом сняли журналисты Zaxid.net.

На полигоне тренировались пехотинцы, которые прошли "горячие точки" на Донбассе - Иловайск, Пески, Авдеевку, Марьинку и Донецкий аэропорт. Все они - добровольцы, бывшие бойцы "Правого сектора", ОУН и "Карпатской Сечи". Ротно-тактические учения украинские военные отработали в обороне.

Яворове мы готовим бригадные подразделения для дальнейших операций в Украине. 93-я бригада очень мотивирована и очень хорошо подготовлена, не хватает, возможно, немного практики, но эти навыки они получают здесь, на полигоне", - рассказал командующий операцией Unifier Канада Джефф Туп.

Ранее мы сообщали, что 5 ноября в ходе тактических учений Воздушных сил с боевой стрельбой на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области были совершены более полусотни запусков боевых ракет.

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