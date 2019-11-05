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Украинская армия набирает мощь: появилось яркое видео боевых учений на земле и в воздухе

вторник, 05 ноября 2019, 20:59
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В ходе тактических учений Воздушных Сил с боевой стрельбой на государственном испытательном полигоне "Ягорлык" в Херсонской области были совершены более полусотни запусков боевых ракет.

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, опубликовав видеосюжет из учений на своей странице в соцсети Facebook.

"Более полусотни пусков зенитных управляемых ракет по воздушным, наземным, надводным, электронным целям, применение авиации с боевыми пусками ракет "воздух-воздух" - все с использованием новейшей автоматизированной системы управления как в небе, так и на земле", - сказано в сообщении.


Кроме всего перечисленного, подразделения ВС ВСУ прошли ежегодный тест на боевую готовность - экстренный вызов на полигон боевого расчета из любой точки Украины для выполнения боевой стрельбы по неизвестному объекту.

Как раньше сообщал "Апостроф", во время учений на полигоне "Ягорлык" зенитные ракетные войска ВСУ провели боевые стрельбы из ракетных комплексов С-300ПТ.

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