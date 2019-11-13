Ждать ли снега на Новый год: синоптики дали детальный прогноз

В Новый год, 31 декабря, украинские синоптики не ожидают снега на территории страны.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

По их прогнозу, жителей Украины ждет сухая и относительно теплая погода в конце декабря. Местами возможны дожди, также в отдельных областях будут наблюдаться заморозки.

Единственным местом на территории страны, где возможны осадки в виде снега в конце года и, в частности, 31 декабря, синоптики называют Карпаты.

По предварительному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, погода в городах Украины 31 декабря будет следующей: в Киеве и Львове солнечно, 1 градус тепла днем и -4 ночью; в Донецке, Луганске, Черкассах, Ровно, Полтаве солнечно, от -5 до 0 градусов; в Одессе и Николаеве облачно и от -2 до 3 градусов тепла; в Харькове и Запорожье от -1 до -4 градусов, солнечно, в оккупированном Крыму около 4-6 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщили о наступлении теплой погоды в Украине в середине ноября