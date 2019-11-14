Десятки подразделений: появились резонансные данные об операции Путина по захвату Крыма

Военнослужащие из 32 военных частей Вооруженных сил Российской Федерации принимали участие в операции по захвату и оккупации Крыма.

Такие данные опубликовали волонтеры международной разведывательного сообщества InformNapalm на своей официальной странице в сети.

Перечень выявленных подразделений и частей является крупнейшей базой данных по Крыму, основанной на OSINT-исследованиях. По данным исследователей, российские военнослужащие из 22 частей из этого перечня, кроме захвата Крыма, также принимали участие в боевых действиях против Украины в Донбассе.

Представленные данные в значительной степени дополняют сведения военной прокуратуры Украины о подразделениях и технику ВС РФ, обеспечивающих оккупацию Крыма, обнародованные в 2016 году.

Кстати, в перечне военной прокуратуры присутствуют подразделения, которых нет в списке InformNapalm по Крыму. Волонтеры пока не нашли дополнительных доказательств против них в ходе OSINT-исследований, однако большинство из них фиксировались в боевых действиях на Донбассе.

Генеральная прокуратура Украины периодически приобщала материалы исследований InformNapalm к материалам международного суда по иску Украина против России.

Напомним, 8 ноября Международный суд ООН в Гааге признал свою юрисдикцию по делу по иску Украина против России, которая связана с нарушением Москвой Конвенции ООН о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "вступилась за жителей Донбасса", чем подтвердил роль Кремля в войне на Донбассе.