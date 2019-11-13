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Топ-дипломат Путина неожиданно признал вторжение России на Донбасс: видео

среда, 13 ноября 2019, 12:52
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия якобы "вступилась за жителей Донбасса", чем подтвердил роль Кремля в войне на Донбассе.

Такое мнение высказал украинский журналист Роман Цымбалюк в своем видеоблоге.

Цымбалюк прокомментировал видео встречи Лаврова со студентами из Армении. В ходе встречи глава МИД РФ вспомнил события в Украине и заявил, что Россия "вступилась за права" жителей Крыма и Донбасса.

"Ой, а здесь как-то совсем неудобно получилось. Вы же нам всегда рассказывали, что у нас "внутренний" украинский конфликт. А получается, что вы вступились за права жителей Донбасса. Чего? То есть вы признаете, что принимаете непосредственное участие в войне против Украины?", – обратил внимание Цымбалюк.

В комментарии к своему видео украинский журналист также опроверг тезис Лаврова о том, что вторжение России якобы являлось ответом на "государственный переворот" в Киеве.

"Года идут, и россияне придумывают новые и новые оправдания вторжения в Украину. Лавров рассказывает о соглашении 21 февраля 2014 года – о соглашении между Януковичем и оппозицией при посредничестве глав МИД Германии, Франции и Польши. Но на медали за возвращение Крыма выбита дата 20 февраля 2014 года!", – напомнил Цимбалюк.

Он подчеркнул, что беглый экс-президент Украины Виктор Янукович был еще в Киеве, а Россия уже начала операцию по захвату полуострова. Более того, даже сам лидер России Владимир Путин рассказывал о том, что дал приказ армии на проведение этой операции.

"Он же рассказывал о том, что Россия отправляет на Донбасс людей решать военные вопросы! Решать военные вопросы – во время боевых действий – это значит убивать! Россияне постоянно рассказывают об угрозе для русскоязычных исключительно на оккупированных территориях, но почему же тогда русскоязычные прекрасно себя чувствуют в Киеве, Харькове, Одессе или Львове? Просто кто-то лукавит. В украинском языке есть хорошее слово: бреше!", – резюмировал Цымбалюк.

На видео фрагмент выступления Лаврова - с 15:56.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети карикатурой высмеяли встречу президента Украины Владимира Зеленского с Сергеем Лавровым.

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