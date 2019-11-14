На Волыни нашли тайную могилу расстреляных НКВД бойцов УПА: опубликованы фото и фамилии жертв

В селе Березовка Ровенской области возле административного здания Рафаловского карьера археологи обнаружили братскую могилу воинов УПА.

Об этом сообщили в Володимирецкой районной государственной администрации.

По словам руководителя экспедиции Владимира Харчука, во время раскопок было обнаружено 14 останков в гробах или ящиках, в двух захоронениях находились два и три скелета в одном ящике. Судя по тому, что останки были расположены на разной глубине, хоронили их, скорее всего, в 5 этапов. Головы жертв разбиты, в одном черепе была пуля. В братской могиле были нашли также православный крестик, два кольца, расческу и пуговицы.

Об этом захоронении было известно еще в 1980-х годах, когда на него натолкнулись во время сооружения админздания Рафаловского карьера. По указанию областной власти о находке тогда умолчали, могилу закатали асфальтом.

По словам старожилов, в братской могиле похоронены бойцы УПА, погибшие в боях с подразделениями НКВД. Местные крестьяне находили их тела в лесах, свозили и хоронили по христианскому обычаю. Археологи обнаружили также остатки большого обожженного креста.

Все найденные останки эксгумируют и поместят в отдельные пакеты, чтобы была возможность идентификации даже после перезахоронения. Специальный оргкомитет должен решить, где именно будут перезахоронены жертвы НКВД.

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Исследователи выяснили, что среди похороненных в братской могиле могут быть: Бондарчук Григорий Матвеевич, Стельмах Василий Карпович, Мельник Петр Каленикович, Бондарчук Федор Лукашевич, Вакулич Феодосий Прокопович, Зектер Василий Моисеевич, Стадник Платон Степанович, Бачинский Александр Матвеевич , Бачинский Михаил Матвеевич, Стельмах Иван Федорович, Килюшик Степан Иванович, Дригуля Андрей, Дригуля Петр Власович, Кулай Василий Михайлович, Зектер Петр, Старичок Андрей Каленикович.

Как сообщал "Апостроф", в Ровенской области ранее был обнаружен схрон вооружения времен 1940-х годов, который мог быть создан бойцами УПА.