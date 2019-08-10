RU  UA  EN

суббота, 10 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 августа

00:28
"Сюрприз" от повстанцев УПА: опубликованы фото интересной находки в схроне под Ровно

9 августа

23:58
Идентифицирован очередной наемник Путина, воевавший на Донбассе: фото
23:57
Ветер валил деревья: появились фото и видео непогоды в Николаеве
23:27
В России слили в сеть личные данные участников протестов в Москве
23:27
Главарь ДНР выдал дерзкий "указ" по перемирию на Донбассе
22:59
В Киеве посреди улицы расстреляли мужчину: полиция показала фото бандитов
22:58
Теперь наедимся: украинцев разозлила новость о падении цен на продукты
22:34
Скандальный игрок "Динамо" рассказал, как киевляне обыграют "Шахтер"
22:28
Зеленскому показали "черта", которого он упустил в Киеве: фото
22:14
Саперы на Донбассе обнаружили взрывоопасные "подарки" из России: что нашли
21:59
Появилась реакция Франции на идею Зеленского по Донбассу
21:49
Зеленский принял новое кадровое решение по СБУ
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Сюрприз" от повстанцев УПА: опубликованы фото интересной находки в схроне под Ровно

суббота, 10 августа 2019, 00:28
переглянути новину українською

В Ровенской области обнаружен схрон вооружения времен 1940-х годов, который мог быть создан бойцами УПА.

Об этом говорится в сообщении UA:Рівне в Facebook.

"Сегодня при разборке здания отдела полиции в городе Острог был найден схрон с оружием: 2 венгерские осколочные гранаты образца 1936 года (М-36), 4 немецкие гранаты М-24, 2 советские гранаты РГД-33, австрийский пистолет Штаер образца 1912 года, патроны разных калибров, советские винтовки Мосина, открытки и прочие артефакты времен II мировой войны... Эхо бурных 40-х", - говорится в сообщении.

Исследователь истории Острога Николай Бендюк уточнил, что найденное вооружение было произведено в 30-х годах.

"Оно было зашито между досками на чердаке. В этом помещении как раз в 40-х-начале 50-х годов было НКВД. Там держали арестованных повстанцев. Люди, которые там сидели, рассказывали мне, что их держали в подвалах, забирали на допросы, пытали. И там же убивали. Рядом парк, их там и хоронили. Хотя рассказывают, что внизу есть замурованные подвалы, где могут быть останки "бандеровцев", которых убили "энкавэдэшниками". Но это можно будет выяснить позже, ибо сейчас разобрали только верх бывшего тубдиспансера", - отметил историк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СБУ обнаружила схрон с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС на Донбассе.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

На связи с врагом: как Зеленский поговорил с Путиным о погибших бойцах

Конец перемирию: обострение на Донбассе будет в двух точках

Просто перестать стрелять: почему мирный план Зеленского не работает

Убийство Кати Гандзюк: когда сядут заказчики зверского преступления

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: