"Сюрприз" от повстанцев УПА: опубликованы фото интересной находки в схроне под Ровно

В Ровенской области обнаружен схрон вооружения времен 1940-х годов, который мог быть создан бойцами УПА.

Об этом говорится в сообщении UA:Рівне в Facebook.

"Сегодня при разборке здания отдела полиции в городе Острог был найден схрон с оружием: 2 венгерские осколочные гранаты образца 1936 года (М-36), 4 немецкие гранаты М-24, 2 советские гранаты РГД-33, австрийский пистолет Штаер образца 1912 года, патроны разных калибров, советские винтовки Мосина, открытки и прочие артефакты времен II мировой войны... Эхо бурных 40-х", - говорится в сообщении.

Исследователь истории Острога Николай Бендюк уточнил, что найденное вооружение было произведено в 30-х годах.

"Оно было зашито между досками на чердаке. В этом помещении как раз в 40-х-начале 50-х годов было НКВД. Там держали арестованных повстанцев. Люди, которые там сидели, рассказывали мне, что их держали в подвалах, забирали на допросы, пытали. И там же убивали. Рядом парк, их там и хоронили. Хотя рассказывают, что внизу есть замурованные подвалы, где могут быть останки "бандеровцев", которых убили "энкавэдэшниками". Но это можно будет выяснить позже, ибо сейчас разобрали только верх бывшего тубдиспансера", - отметил историк.

Ранее "Апостроф" сообщал, что СБУ обнаружила схрон с оружием и боеприпасами в районе проведения ООС на Донбассе.