Получила перелом руки: в Киеве произошло жуткое ЧП с женщиной в маршрутке, фото

12 ноября в Киеве женщина попала в чрезвычайную ситуацию - в маршрутном такси по вине водителя она сломала руку.

Об инциденте сообщила дочь пострадавшей на странице группы "Киев Оперативный" в Facebook.

"Моя мама ехала маршрутным такси номер 211. Водитель остановился на остановке Гродненской. Мама выходила из маршрутки, когда водитель начал движение и закрыл дверь. Моя мама упала и, как итог, перелом руки со смещением", - написала женщина.

Она попросила откликнуться всех свидетелей происшествия, чтобы привлечь маршрутчика к ответственности.

На странице под сообщением разгорелась оживленная дискуссия. Киевляне начали делиться историями о наглом и опасном поведении маршрутчиков.

"На костылях выходила с 69 автобуса, не успела нормально ступить на землю, как он уже тронулся, закрывая на ходу дверь. Отделалась испугом", - написала Яна Гречаная.

"Водители крайне обнаглели. 239 маршрутка несколько недель назад. Конечная на Шулявке, я сделала шаг, чтобы зайти в припаркованное авто, которое стояло на месте с открытыми дверями. Только взялась за поручень, как оно начало двигаться. На мое замечание водитель промолчал. А кондуктор заявила, что мне надо думать о своем здоровье, потому что водителю ничего не будет, а я могу иметь проблемы", - поделилась Ирина.

Напомним, что недостойное поведение столичных водителей и ранее приводило к инцидентам и опасным ситуациям. Так, водитель маршрутки номер 189 унижал женщин-ветеранов войны на Донбассе.