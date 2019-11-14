Шантажируют отключением тепла: журналисты рассказали о проблемах ЖК "Чайка" под Киевом

Столичный ЖК оказался на грани "ледникового периода" из-за монополии на тепло в руках местного депутата.

Об этом говорится в материале на сайте "Выбор".

Так, в ЖК "Чайка", по словам журналистов, ранее сообщалось о постоянных жалобах жителей, завышенных коммунальных платежах и непрозрачном ценообразовании тарифов.

Жители новостроек, недовольные работой обслуживающих компаний застройщика Алексея Кулагина обращались к прессе. При поддержке "Стоп коррупции" они создали ОСМД. Однако владельцу не понравилось посягательства на его коммунальную монополию, и он решил просто не давать людям тепло.

"Создавать ОСМД и предоставлять правлению возможность управлять домом через уставные органы - это непосредственные права жителей. Но Кулагин вообще это право считает своим несмотря на то, что люди купили квартиры", - комментирует член Нацсовета по созданию и обеспечению функционирования ОСМД при Минрегионе Алла Радивиловская.

Из-за капризов застройщика четыреста семей ЖК под Киевом стали заложниками искусственного "ледникового периода" несмотря на уплаченные наперед коммунальные услуги и действующий договор.

Как отмечает Алла Радивиловская, действия управляющего, выбранного в 2016 году, очевидно, противоправные.

Позже стало известно, что Кулагин созывал пресс-конференцию, куда жителей не пригласил. На ней он нецензурно раскритиковал жителей за создание ОСМД.