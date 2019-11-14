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Шесть пуль в солдата: опубликовано видео экспертизы скандальных бронежилетов для ВСУ

четверг, 14 ноября 2019, 10:45
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Бронежилеты, которые закупили для бойцов ВСУ по завышенной стоимости, простреливаются пулями насквозь и не соответствуют стандартам качества.

Видео баллистической экспертизы обнародовал в сети директор ГБР Роман Труба.

На кадрах видно, как военные бронежилеты автоматная очередь прошивает насквозь. В результате экспертизы 70% бронежилетов оказались непригодными. Металлические пластины, которые должны защищать от пуль и осколков, или не проходили баллистические и лабораторные испытания, или вообще изготовлены с нарушением технологий.

Роман Труба утверждает, что начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил генерал-майор Дмитрий Марченко знал о недостатках военного снаряжения, но приказал своим подчиненным и дальше принимать партии некачественной "брони".

Напомним, что 11 ноября Печерский районный суд города Киева избрал генералу Марченко меру пресечения - содержание под стражей. За него можно внести залог в размере 76 млн грн.

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