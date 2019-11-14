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Зомби-апокалипсис в действии: сеть ужаснуло видео дикой давки из-за скидок в России

четверг, 14 ноября 2019, 09:49
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В городе Иваново (Россия) покупатели устроили жестокую давку из-за акции на бытовую технику.

Об этом сообщают на странице "Двач" в Twitter.

"Акция "тостер за 199 рублей" в Иваново. Толпа зомбарей на месте", - написали в сети и опубликовали видео с места ЧП.

На кадрах видно, как "голодная" толпа ломится в дверь, как только ее открыла работница магазина. Люди, как дикари, толкают других и пытаются пробраться вперед. Продавцы вступили в "бой" и предупредили, что вызовут охрану, если народ не успокоится.

Напомним, это не первый такой случай в России: товары по скидке вызывают там бешеный ажиотаж. Например, в городе Нижнекамске местные жители устроили в одном из магазинов давку из-за скидок на кухонную технику.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео давки в российском Курске во время раздачи бесплатных конфет.

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