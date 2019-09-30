В России устроили дикую давку в магазине из-за больших скидок: опубликовано видео

В российском Нижнекамске местные жители устроили в одном из магазинов давку из-за скидок на кухонную технику.

Соответствующее видео было опубликовано в запрещенной в Украине сети "Вконтакте".

На кадрах видно, как покупатели толкают друг друга, чтобы заполучить товар. Продавцы, не ожидавшие такого ажиотажа, бросают коробки с бытовой техникой в толпу.

По данным портала "Новости Набережных Челнов", блендеры по цене в 199 рублей продавались только один день, в субботу, с 16 до 18 часов, этим и была вызвана давка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в феврале в Днепре группа молодых людей спортивного телосложения устроила давку во время открытия магазина секонд-хенда, когда там состоялся новый завоз.