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В России устроили дикую давку в магазине из-за больших скидок: опубликовано видео

понедельник, 30 сентября 2019, 10:46
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В российском Нижнекамске местные жители устроили в одном из магазинов давку из-за скидок на кухонную технику.

Соответствующее видео было опубликовано в запрещенной в Украине сети "Вконтакте".

На кадрах видно, как покупатели толкают друг друга, чтобы заполучить товар. Продавцы, не ожидавшие такого ажиотажа, бросают коробки с бытовой техникой в толпу.

По данным портала "Новости Набережных Челнов", блендеры по цене в 199 рублей продавались только один день, в субботу, с 16 до 18 часов, этим и была вызвана давка.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в феврале в Днепре группа молодых людей спортивного телосложения устроила давку во время открытия магазина секонд-хенда, когда там состоялся новый завоз.

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