Холодный антициклон и туманы: синоптик дала прогноз на выходные

В субботу и воскресенье, 16 и 17 ноября, в Украине сохранится сухая погода с холодными ночами, что будет свидетельством антициклона. При этом практически по всей стране будет преимущественно облачная погода.

Об этом 15 ноября в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине на выходных составит +7+12 градусов, а на западе и юге +10+15 градусов. Теплее всего будет в Черновицкой и Одесской областях, где синоптик обещает местами +15+17 градусов.

Ночью по Украине ожидается +2+7 градусов, а на востоке, в Днепре и Полтаве возможны заморозки.

В Киеве 16-17 ноября будет сухо. Температура днем составит +8+11 градусов, а ночью +3+5.

"И не забывайте про туманы, включайте фары, будьте осторожны, любите ближнего своего и за соседним рулем, и на тротуаре", - пишет синоптик.

Напомним, что во Франции 14 ноября прошли сильные снегопады, которые в последний раз так выпадали около 20 лет назад.