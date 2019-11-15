На Францию обрушился смертельный снегопад: опубликованы впечатляющие фото и видео

Во Франции 14 ноября прошли сильные снегопады, которые в последний раз так выпадали около 20 лет назад.
В результате без света остались 200 тысяч домов на юго-востоке страны, один человек погиб, сообщает телеканал BFMTV.
По словам представителя энергокомпании, без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон. Причиной снежного блэкаута стали многочисленные обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, которые не выдерживали тяжести снега.
В частности, в департаменте Изер 63-летнего мужчину насмерть придавило деревом.
Из-за снежных заносов на участке между Греноблем и Лионом остановился поезд. Пассажиров из-за ЧП пришлось эвакуировать.
В семи департаментах страны объявили оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.
Ранее в сети появились фото ноябрьского снега в украинских Карпатах.
Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют отсутсвие снегопада в Украине 31 декабря.