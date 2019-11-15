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На Францию обрушился смертельный снегопад: опубликованы впечатляющие фото и видео

пятница, 15 ноября 2019, 07:39
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Во Франции 14 ноября прошли сильные снегопады, которые в последний раз так выпадали около 20 лет назад.

В результате без света остались 200 тысяч домов на юго-востоке страны, один человек погиб, сообщает телеканал BFMTV.

По словам представителя энергокомпании, без света остались жители департаментов Дром, Ардеш, Изер и Рон. Причиной снежного блэкаута стали многочисленные обрывы ЛЭП в результате падения деревьев, которые не выдерживали тяжести снега.

В частности, в департаменте Изер 63-летнего мужчину насмерть придавило деревом.

Снег во Франции
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Снег во Франции
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Снег во Франции
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Снег во Франции
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Снег во Франции
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Снег во Франции
1 / 1
Снег во Франции
1 / 1
Снег во Франции
1 / 1
Снег во Франции
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Снег во Франции
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Из-за снежных заносов на участке между Греноблем и Лионом остановился поезд. Пассажиров из-за ЧП пришлось эвакуировать.

В семи департаментах страны объявили оранжевый уровень угрозы в связи с сильными снегопадами и гололедом.

Ранее в сети появились фото ноябрьского снега в украинских Карпатах.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют отсутсвие снегопада в Украине 31 декабря.

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