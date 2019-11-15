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"Железный кулак" ВСУ: опубликованы яркие фото учений танкистов

пятница, 15 ноября 2019, 02:08
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Фото: Facebook

Украинские танкисты показали высокий класс на тренировках на полигоне.

Фото с учений появились на странице 1-й отдельной танковой Северской бригады в Facebook.

Военные упражнялись в вождении, форсировании препятствий и боевой стрельбе.

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В бригаде отметили, что каждый боец, который садится в танк в составе экипажа, сейчас подготовлен и готов выполнять боевые задачи на востоке страны.

Как писал "Апостроф" ранее, украинские военные постоянно повышают свой квалификационный уровень. Так, недавно украинские артиллеристы из мотопехотных бригад оперативного командования "Юг" успешно преодолели испытания на тренировках перед военными учениями.

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