Названа причина взрывов в Балаклее: опубликованы фото и заявление Минобороны

В пятницу, 15 ноября, в Балаклее Харьковской области прогремело несколько взрывов, на территории города заметен густой дым.

Об этом сообщил UA Харьков на канале в Telegram.

Местные жители рассказали, что дым заметен почти во всех районах города. Они отметили, что скорее всего это новый пожар на военном арсенале или базе Вооруженных сил.

В то же время мэр города Иван Столбовой через журналистов подтвердил, что были слышны взрывы со стороны арсенала. По его словам, их было несколько, однако единичных.

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В Министерстве обороны Украины отметили, что на территории Балаклеи произошло ЧП при вывозе снарядов, в результате чего один из саперов был ранен. Прибывшие на место событий спасатели указали, что пока не обладают подробной информацией.

"Нас вызвали на сухую траву (возгорание – "Апостроф")", - рассказал представитель ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин.

Как сообщал "Апостроф", 15 ноября в Балаклее Харьковской области прогремели взрывы, также виден дым неподалеку от военного арсенала.