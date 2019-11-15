Немного "промахнулись": сеть возмутил учебник с географии для школьников в Украине, фото

В сети опубликовали фотографии учебника по географии за 11 класс для украинских школ, который был рекомендован Министерством образования. В учебнике были допущены просто ужасающие ошибки.

Снимки учебника опубликовал блогер Алексей Голобуцкий.

"Эффективные менеджеры", говорили они, "молодые специалисты", "зато не коррумпированные"... Теоретически весь тираж должен быть изъят и переработан за счет издателя (что там уже издатель сдерет с "авторов" - их внутреннее дело)", - пишет он.

При этом блогер выразил сомнения, что в МОН кто-то будет наказан за такие ошибки в учебнике для украинских школьников.

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Напомним, что в социальных сетях активно обсуждают учебник по всемирной истории для учеников шестого класса.