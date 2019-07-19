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В тысячу раз опаснее Чернобыля: раскрыты данные по еще одному месту с повышенной радиацией

пятница, 19 июля 2019, 08:12
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На Маршалловых островах уровень радиации во много раз сильнее, чем в Чернобыле и на японской Фукусиме.

Об этом говорится в соответствующем исследовании Национальной академии наук США, передает The Sun.

Именно на этих островах с 1946 по 1958 годы проводились масштабные ядерные испытания. На данный момент там самый высокий уровень радиации на планете.

Так, об уровне радиации стало известно после того, как ученые из Колумбийского университета взяли пробы почвы на четырех необитаемых атоллах и обнаружили, что концентрация радиоактивных изотопов в почве значительно выше, чем на территории ЧАЭС и возле Фукусимы. В частности, концентрация плутония на Бикини была зафиксирована в 1000 раз выше, чем на Чернобыльской АЭС. Также гамма-излучения были обнаружены на островах Енджеби и Наэн.

Напомним, в период с 1946 по 1958 год США провела не менее 67 испытаний ядерных оружий на нескольких атоллах. Известно, что в тот период большая часть местной флоры и фауны была уничтожена, а вместо коренных растений были посажены плантации кокосовой пальмы и хлебного дерева. В 1954 году один из атоллов был полностью уничтожен испытанием первой водородной бомбы "Браво". Взрыв по своей мощи превысил взрыв в Хиросиме в 1000 раз, а осадки потом выпали на все соседние острова.

Республика Маршалловы острова расположена в Тихом океане, между Гавайями и Филиппинами. Общая площадь суши составляет 181 км. На ней проживает не менее 57 тысяч человек.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Беларуси была построена атомная электростанция, которая крайне близка отдельными элементами своей конструкции печально известной Чернобыльской АЭС.

Также стало известно, как сейчас выглядят самые радиоактивные места Чернобыльской зоны.

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