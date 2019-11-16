Как в Крыму из детей растят убийц: опубликованы фото

В аннексированном Россией Крыму в одной из школ Симферополя открыли странный памятник к 100-летию со дня рождения советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, который держит автомат в руках.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Крым.Реалии.

Памятник Калашникову возле школы в Симферополе 1 / 1 Памятник Калашникову возле школы в Симферополе 1 / 1 Памятник Калашникову возле школы в Симферополе 1 / 1 Памятник Калашникову возле школы в Симферополе 1 / 1

По словам эксперта Крымской правозащитной группы Александра Седова, такие памятники в Крыму российские оккупанты открывают в рамках массовой милитаризации детей на оккупированном полуострове.

"Честно говоря, я в шоке. Калашников известен тем, что разрабатывал исключительно вооружения. Это не завод по производству оружия, это не научное учреждение, связанное с этим – это школа, где учат детей. Называть ее в честь человека, который популяризировал распространение своего оружия, мягко говоря, ненормально. А памятник с автоматом сразу у входа в школу… Это продолжение политики Российской Федерации на оккупированной территории по внедрению такого типа сознания среди детей, в котором оружие – это нормально, это хорошо, его надо использовать. И у людей меняется мировоззрение, они считают это нормальным. Представьте себе вне пределов России школу имени, например, Оппенгеймера – изобретателя атомной бомбы, или Гастингса, который сделал пулемет. Другое дело – академик Сахаров или Нобель, которые сделали все, чтобы ограничить распространение оружия", - прокомментировал инцидент он.

При этом, бывший работник системы образования Крыма Георгий утверждает, что среди крымских детей милитаризированные кружки и прочие подобные структуры пользуются популярностью.

"В школах открываются кадетские, казацкие классы. Дети ходят в этой форме, у них есть дополнительные предметы и какие-то привилегии. Шестые-седьмые классы, допустим, учатся во вторую смену, а кадетский класс – в первую смену. У меня некоторые знакомые перевели детей именно в эту школу, именно в этот класс, потому что есть такая привилегия, их не устраивает вторая смена. Открываются разные юнармейские кружки. Я разговаривал с одним педагогом из такой организации, и он сказал, что если в других кружках есть недобор среди детей, то юнармейских даже по два открывается. Наверное, современным детям нравится армия. Как правило, туда идут дети, которые потом хотят продолжить обучение в Суворовском или Нахимовском училище. Причем не только мальчишки, но и много девочек. Они также ездят в лагеря на территории России", - говорит он.

Георгий подчеркивает, что до российской аннексии Крыма специализированных классов с военным уклоном в школах полуострова не было.

"Там идет идеологическая подготовка, строевая подготовка. Есть такой предмет, как православная культура. Я разговаривал с одним мальчишкой в 11 классе, который собирается поступать в военное училище. Спрашиваю: "Ты в курсе, что россияне в Сирии воюют?" Он говорит: "Ой, нас уже просветили, сколько кому занести, чтобы туда попасть", - добавил Георгий.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные Путина устроили "гетто" у популярного пляжа в Севастополе.