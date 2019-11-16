RU  UA  EN

суббота, 16 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.10
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

16 ноября

10:20
Lera Lynn впервые спела в Украине: мы поговорили о жизни, вредных привычках и "Настоящем детективе"
09:55
MARUV отменила выступление в России: певице стало плохо в аэропорту
08:53
Красотка за молитвой: в сети показали интересное фото из Рады
08:22
НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Святаша
01:17
Появилась смешная фотожаба на партийные разборки в "Слуге народа"
00:15
Трампа подловили на большой лжи о разговоре с Зеленским

15 ноября

23:52
Суд в Киеве разобрался с коррупционершей из офиса Зеленского: что решили
22:56
Зеленский принял решение по закону о перевозке детей
22:27
Не Зеленский: изгнанный нардеп рассказал, кто управляет "Слугой народа"
22:10
Кабмин назначил нового представителя в Раде: кто она
21:53
Забыл поблагодарить: в сети затроллили Зеленского за разговор с Трампом
20:12
Нормандский саммит в Париже: о чем договорились Зеленский и Макрон
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как в Крыму из детей растят убийц: опубликованы фото

суббота, 16 ноября 2019, 10:08
переглянути новину українською

В аннексированном Россией Крыму в одной из школ Симферополя открыли странный памятник к 100-летию со дня рождения советского конструктора стрелкового оружия Михаила Калашникова, который держит автомат в руках.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Крым.Реалии.

Памятник Калашникову возле школы в Симферополе
1 / 1
Памятник Калашникову возле школы в Симферополе
1 / 1
Памятник Калашникову возле школы в Симферополе
1 / 1
Памятник Калашникову возле школы в Симферополе
1 / 1

По словам эксперта Крымской правозащитной группы Александра Седова, такие памятники в Крыму российские оккупанты открывают в рамках массовой милитаризации детей на оккупированном полуострове.

"Честно говоря, я в шоке. Калашников известен тем, что разрабатывал исключительно вооружения. Это не завод по производству оружия, это не научное учреждение, связанное с этим – это школа, где учат детей. Называть ее в честь человека, который популяризировал распространение своего оружия, мягко говоря, ненормально. А памятник с автоматом сразу у входа в школу… Это продолжение политики Российской Федерации на оккупированной территории по внедрению такого типа сознания среди детей, в котором оружие – это нормально, это хорошо, его надо использовать. И у людей меняется мировоззрение, они считают это нормальным. Представьте себе вне пределов России школу имени, например, Оппенгеймера – изобретателя атомной бомбы, или Гастингса, который сделал пулемет. Другое дело – академик Сахаров или Нобель, которые сделали все, чтобы ограничить распространение оружия", - прокомментировал инцидент он.

При этом, бывший работник системы образования Крыма Георгий утверждает, что среди крымских детей милитаризированные кружки и прочие подобные структуры пользуются популярностью.

"В школах открываются кадетские, казацкие классы. Дети ходят в этой форме, у них есть дополнительные предметы и какие-то привилегии. Шестые-седьмые классы, допустим, учатся во вторую смену, а кадетский класс – в первую смену. У меня некоторые знакомые перевели детей именно в эту школу, именно в этот класс, потому что есть такая привилегия, их не устраивает вторая смена. Открываются разные юнармейские кружки. Я разговаривал с одним педагогом из такой организации, и он сказал, что если в других кружках есть недобор среди детей, то юнармейских даже по два открывается. Наверное, современным детям нравится армия. Как правило, туда идут дети, которые потом хотят продолжить обучение в Суворовском или Нахимовском училище. Причем не только мальчишки, но и много девочек. Они также ездят в лагеря на территории России", - говорит он.

Георгий подчеркивает, что до российской аннексии Крыма специализированных классов с военным уклоном в школах полуострова не было.

"Там идет идеологическая подготовка, строевая подготовка. Есть такой предмет, как православная культура. Я разговаривал с одним мальчишкой в 11 классе, который собирается поступать в военное училище. Спрашиваю: "Ты в курсе, что россияне в Сирии воюют?" Он говорит: "Ой, нас уже просветили, сколько кому занести, чтобы туда попасть", - добавил Георгий.

Как сообщал "Апостроф", ранее военные Путина устроили "гетто" у популярного пляжа в Севастополе.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве прошел съезд партии "Слуга народа"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Законы распада: как в Украине пытаются спасти человечество

Ноябрьское лето продолжается: но к концу недели будет "минус"

Внешнее независимое оценивание 2020: ответы на все вопросы

"Порталы" в подземелье: почему в стране рвутся теплосети и кто должен ответить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: