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Копы разводят руками: сети шокировала история про маленького мальчика в Харькове

суббота, 16 ноября 2019, 02:27
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В сети поделились историей про сбежавшего в Харькове из дома мальчика, которого избивает пьяный отчим.

Об инциденте сообщили на странице сообщества Харьков 1654 в Facebook.

Харьковчане встретили мальчика в ресторане быстрого питания McDonald's на площади Павловский. Ребенок был напуган, плакал и рассказал, что боится возвращаться домой. Мол, нетрезвый отчим ругается и бьет его и маму. Неравнодушные очевидцы накормили ребенка и разыскали мать.

Выяснилось, что женщина работает на трех работах, чтобы прокормить сына. Мужчина деньгами не помогает и постоянно издевается. На место вызвали полицию. Но помочь пострадавшим от домашнего насилия полицейские не смогли. Сказалы, что не имеют полномочий. Предложили только подвезти домой.

Харьковчан возмутило такое поведение копов. Они предполагают, что агрессивный мужчина и в дальнейшем будет издеваться над своими домашними, пока ситуация не закончится трагедией.

Как сообщал "Апостроф", в прошлом году украинский банкир Елена Коробкова рассказала преследованиях бывшего мужа и пережитом домашнем насилии.

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